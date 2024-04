L'allenatore della Juventus Primavera Paolo, uscito oggi sconfitto per 3-0 per mano del Bologna in campionato, ha parlato ai canali ufficiali della Juventus dopo il match. Queste le sue parole:"Oggi ci sono poche parole, tutti noi dobbiamo fare ‘mea culpa’. Indossare questa maglia comporta responsabilità, e spetta a noi adulti farlo capire ai ragazzi. Sono molto dispiaciuto e rammaricato per la prestazione, soprattutto nel primo tempo".