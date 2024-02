Da Juventus.com ,le parole di Paolo«Dispiace molto per questa sconfitta, ma i ragazzi si sono impegnati al massimo: non posso rimproverare niente a loro. Il Verona è una squadra molto fisica e noi siamo riusciti a metterli in difficoltà: a prescindere dalla sconfitta infatti, abbiamo creato occasioni, abbiamo fatto una bellissima partita e non meritavamo di perdere. Detto questo, come ho detto ai ragazzi a fine gara, dobbiamo continuare a lavorare per il nostro obiettivo. Sono molto contento anche del modo in cui hanno affrontato la sfida i ragazzi che sono entrati dalla panchina: quello è uno dei simboli della strada da continuare a percorrere tutti insieme».