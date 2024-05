Paolocommenta così il pareggio della sua: con il Monza è finita 1-1."Come detto tante volte, il percorso è quello giusto. E' il progetto della Juventus. Abbiamo ancora una partita, possiamo fare 43 punti, sappiamo cos'ha significato per i ragazzi. Per me il risultato è stato giusto. Abbiamo giocato quasi sempre in 10. Difensivamente, anche quando eravamo offensivi, si è vista una bella partita. Una manovra un po' più lenta, ma siamo soddisfatti dei ragazzi".- "Anche per il fatto di una valutazione dei portieri per la società. Sono convinto che Radu abbia fatto una grande partita come gli altri. Non è facile giocare così dopo tanto tempo".- "Scelta dettata anche dalla stanchezza, non è facile giocare questa stagione, spesso in un contesto di sotto-età. E' un calo logico. Ci sentiamo orgogliosi".- "Bella sorpresa per noi, non lo conoscevo. Gli auguro il meglio, il suo futuro è nelle sue mani. Se vuole speriamo che sia con noi il suo futuro"."Nelle gare più complicate, i ragazzi non le hanno fallite. Dimostra la qualità. Devono entrare mentalmente nelle gare sulla carta più facile. Il campione non fa la differenza: il campione gioca. Contro l'ultima o contro chi ha vinto la Champions. Credo stiano migliorando, speriamo migliorino in questo senso".