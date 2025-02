Juventus Primavera-Milan 0-3, le PAGELLE: Martinez è l'ultimo a mollare, Lopez non incide e nemmeno Savio

Termina con una sconfitta la gara di campionato tra Juventus Primavera e Milan. Una partita dall'alta intensità, con un livello di gioco molto alto già dai primi minuti. Entrambe le squadre, infatti, non si sono tirate indietro e hanno giocato a viso aperto, con molte occasioni pericolose, ma alla fine i rossoneri vincono meritatamente . Il Milan passa in vantaggio grazie a un calcio di rigore arrivato dopo il fallo di Finocchiaro, e poi trasformato da. Nel secondo tempo Scotti trova subito la rete, tagliando le gambe ai bianconeri che non riescono a reagire: il tris di Eletu è la ciliegina su una prestazione impeccabile del Milan. I ragazzi di Guidi staccano proprio la Juve a +6 in classifica e rimangono sulla scia dell'Inter. La Juventus ora dovrà ripartire al meglio per il match di, una gara molto importante per il percorso europeo.

Juventus Primavera-Milan, le pagelle

Un rigore, un colpo di testa e un tiro imprendibile: il portiere bianconero poteva fare ben poco sui gol del Milan.Tanta spinta per il classe 2005, che si sgancia spesso in avanti ma non riesce a rendersi pericoloso come vorrebbe.Nelle difficoltà della difesa, il numero 3 non commette errori e rimane sempre lucido, a impedire che i rossoneri dilaghino ancora di più.Meno preciso di Martinez, va più in difficoltà sulle incursioni avversarie, soprattutto quelle di Magni: non la sua miglior partita.Il capitano è meno arrembante del solito, e sul secondo gol non riesce a tenere bene Scotti. Nel momento di maggiore difficoltà della Juve non è il Pagnucco che siamo abituati a vedere.Come al solito tanta spinta avanti e indietro, prova a fare tanto in entrambe le fasi ma non è incisivo. Dal 60'Il numero 38 non riesce a entrare in partita, soffre troppo le ripartenza di Scotti che riesce a superarlo con troppa facilità.Più bloccato rispetto al compagno di reparto Ngana, gioca una partita senza troppi guizzi e non brilla particolarmente. Dal 60'Il numero 9 non riceve tanti palloni sfruttabili, ma fa salire spesso i compagni con il solito lavoro di copertura.Una buona prova del numero 33, che aiuta tanto in difesa e spesso fa ripartire la manovra a centrocampo. Dal 75’Nel primo tempo è pericoloso con i suoi tiri a giro, e in generale viene servito spesso. Nel secondo riceve meno palloni giocabili. Dal 60'Anche Biliboc non sembra riuscire a entrare in partita, le sue offensive vengono respinte spesso e non riesce a incidere davvero.Instancabile, dà meno riferimenti del solito svariando su tutto il fronte di centrocampo. Forse è anche per questo che la solita qualità ne risente un po'.Ha delle buone occasioni ma non riesce a sfruttarle, la difesa del Milan lo ingabbia spesso con facilità. Dal 68'Entra meglio rispetto ad alcuni compagni, è suo il tiro più pericoloso del secondo tempo.La Juventus parte molto aggressiva e inizialmente regge bene le offensive del Milan, ma i rossoneri hanno più fame e sono più cinici: nel secondo tempo è un dominio rossonero con sprazzi di reazione bianconera. Servirà ripartire al meglio per la Youth League.