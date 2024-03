DaLa Juventus Primavera torna in campo. Bianconeri impegnati Lunedì 1 Aprile in casa nella sfida contro i rossoneri del Milan. Il fischio d'inizio sarà alle 11:00. Dove vedere Juventus-Milan?Juventus Primavera-Milan Primavera sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in diretta streaming sul sito dell'emittente.La Juve è a caccia di una vittoria per riprendere il cammino verso i play-off; il Milan dopo la vittoria nell'ultimo match contro la Lazio proverà a dare continuità alla propria striscia positiva.