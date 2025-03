Juventus Primavera, Magnanelli: 'Un grande dispiacere. Ai ragazzi ho una cosa da dire'

Coppa Italia Primavera, Cagliari-Juventus, il commento di Magnanelli

La Juventus Primavera di Francescoè stata eliminata in semifinale dalla Coppa Italia di categoria. I bianconeri sono usciti sconfitti per 2-0 per mano del Cagliari. Questo il commento del tecnico ai canali ufficiali bianconeri:"È un peccato. Non siamo partiti benissimo nei primi minuti, ma poi la squadra era entrata bene in partita. I ragazzi hanno fatto tutto quello che avevo chiesto loro e che richiedeva questa semifinale. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi è ovvio che gli episodi dei gol spostano in un incontro. Abbiamo preso la prima rete in una situazione evitabile, poi l’espulsione con rigore qualche minuto più tardi ci ha dato un duro colpo. Abbiamo affrontato una squadra organizzata che difende benissimo, ci abbiamo provato ma gli episodi spostano come sempre gli equilibri delle partite. I ragazzi hanno dato tutto ed è un grande dispiacere. In questo momento c’è amarezza da parte di tutti ed è giusto che sia così. Queste sensazioni devono dare la carica per le prossime sfide, bisogna subito rialzare la testa perché domenica abbiamo uno scontro diretto in campionato".