Juventus Primavera eliminata, Magnanelli: 'Meritavamo molto di più, ora dobbiamo trovare nuove energie'

Il percorso della Juventus Primavera in Youth League

Trabzonspor-Juventus Primavera, il tabellino

Le parole di Magnanelli nel post partita

Come anticipato, i bianconeri sono stati protagonisti di un bel percorso in Youth League, con appena due sconfitte, tra cui proprio l'ultima decisiva. Il cammino europeo era iniziato nel migliore dei modi, con la vittoria in casa contro il PSV grazie alla rete decisiva diA Lipsia era arrivata un'altra vittoria, decisamente più larga:avevano steso i tedeschi con un convincente 3-0 in Germania. La gara successiva era stata persa dai bianconeri a partita praticamente finita: lo Stoccarda aveva trovato il gol del 3-2 un attimo prima del triplice fischio, infliggendo la prima sconfitta alla Juve.Da lì in poi una due pareggi, rispettivamente contro, e la vittoria contro ltargata Lorenzo Biliboc, protagonista con la doppietta che era valsa il 2-0. Un percorso positivo, che nonostante sia terminato con la sconfitta ai sedicesimi, ha comunque dimostrato la crescita dei ragazzi bianconeri.Şenol Güneş Spor Kompleksi – Trebisonda (Turchia)Marcatori: 16’st Turan (T)Trabzonspor: Yildirim, Taha Emre Ince, Bican Tibukoğlu, Alihan Erdoğan, Boran Başkan, Ömer Faruk Duymaz (48’st Ateş), Salih Malkoçoğlu (cap), Yiğit Kemal Turan (30’st Ekrem Terzi), Onuralp Çakıroğlu (38’st Esat Yiğit Alkurt), Arda Öztürk, Abdurrahman Bayram (38’st Turan Deniz Tuncer)Juventus: Radu, Martinez, Boufandar, Ripani (38’st Djahl), Crapisto, Pugno, Vacca (20’st Merola), Verde, Pagnucco (cap), Biliboc (20’st Finocchiaro), SavioAmmoniti: 23’pt Martinez (J), 23’pt Abdurrahman Bayram (T), 3’st Pugno (J), 4’st Boran Başkan (T), 18’st Boufandar (J), 34’st Merola (J), 43’st Bican Tibukoğlu (T)'Meritavamo molto di più da questa partita, per noi resta una grande esperienza: per i ragazzi è un motivo di crescita perché l’emozione e il valore della gara in alcuni passaggi hanno inciso, in alcune situazioni si è notato, ma dobbiamo restare concentrati. È un peccato perché la sfida era alla nostra portata e ora dobbiamo essere bravi a resettare tutto per trovare nuove energie: sono delle settimane non semplici, devo essere bravo io in primis a ridare forza ed energie ai ragazzi. Siamo rammaricati, ma dobbiamo guardare avanti perché rigiochiamo tra pochi giorni e dobbiamo continuare il nostro cammino a testa alta'.