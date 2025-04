Juventus Primavera, Magnanelli: 'Non possiamo permetterci certi errori'

Cagliari-Juventus Primaver 2-1: le parole di Magnanelli

La bianconeri sconfitti 2-1 con i goal tutti negli ultimi 15 minuti di partita. Al termine della partita, ha parlato al canale ufficiale del club bianconero il tecnico dell'Under 20, Francesco"Secondo me i miei giocatori hanno disputato un'ottima partita contro un avversario che gioca un determinato tipo di calcio. Il Cagliari è una squadra difficile da affrontare e non è un caso che vanti la migliore difesa del campionato"."Siamo dispiaciuti perchè non avevamo rischiato praticamente nulla nel corso della gara, eccezione fatta per le quattro occasioni concesse su nostri errori e a questo livello non possiamo permetterceli perchè li paghi cari e oggi è andata proprio così perchè i nostri avversari sono riusciti a trovare due reti in questo modo".

"È una sconfitta che, spero, possa farci bene. C'è da lavorare ancora tanto per conquistare i play-off. Guardiamo avanti, restando focalizzati sul lavoro quotidiano".