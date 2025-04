Juventus Primavera, Magnanelli esulta dopo il pari: 'L'Inter è una delle più forti, non hanno avuto paura'

Inter-Juventus Primavera, le parole di Magnanelli

"Devo fare i complimenti ai ragazzi perchè hanno giocato una partita di livello importante, contro una delle squadre candidate alla vittoria finale", così Francesco Magnanelli commenta il pareggio della Juventus Primavera contro l'Inter. Il match è terminato 1-1 dopo che i bianconeri erano passati in svantaggio. Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore della Juve Under 20."L'Inter è nettamente tra le formazioni più forti di questo campionato, di conseguenza questo risultato è davvero prezioso per noi. È stata una gara difficile, m. Non hanno avuto paura, nonostante un inizio in salita per via del gol subito al terzo minuto, e hanno avuto la forza e la bravura di continuare a giocare trovando un pareggio meritato sul finale del primo tempo. La ripresa è stata più combattuta, su certi aspetti. Ancora una volta il gruppo ha fatto la differenza. Di un aspetto sono certo: continueremo a lottare fino alla fine per portare a casa un grande risultato".