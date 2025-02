Juventus Primavera-Lecce 4-1, le PAGELLE: Vacca ancora decisivo, Crapisto è incontenibile e la difesa brilla

Una bella vittoria lancia ancora di più la Juventus Primavera. I bianconeri giocano con aggressività fin da subito, mettendo la partita in discesa dopo un quarto d'ora grazie ad, ancora una volta protagonista con una doppietta. Tra il primo e il secondo goal del 10, c'è anche spazio per, che segna la seconda rete consecutiva dopo quella al. Nel secondo tempo il Lecce parte aggressivo per provare a recuperare, ma la difesa è compatta e chiude bene tutte le offensive. A un quarto d'ora dalla fine c'è anche spazio per, che segna meritatamente il 4-1. Risultato fondamentale per i ragazzi di Magnanelli, che rimangono in zona playoff, che deve giocare contro il Cagliari. Nella prossima giornata ci sarà un altro test fondamentale per la Juventus Primavera, che affronterà la capolista Roma in trasferta.

Juventus Primavera-Lecce, le pagelle

Nel primo tempo è spettatore non pagante, nel secondo compie almeno due interventi decisivi per mantenere il Lecce a distanza.Tanta corsa come sempre, avanti e indietro: si rende pericoloso con dei buoni cross, ed è attento quando rientra per coprireLa difesa bianconera regge benissimo le offensive del Lecce, soprattutto quando i giallorossi partono più aggressivi: grande merito è suo e della sua precisione nelle letture. Dall'86'Stesso discorso di Martinez: blocca le offensive avversarie ed è sempre presente in mezzo all'area. Trova il secondo goal consecutivo dopo Cesena, e non è di certo un caso.Il capitano dà sempre sicurezza ai suoi, anche quando non viene chiamato in causa. Solita grinta e spinta in avanti, altra prestazione solida.È il vero faro di questa Juventus: decisivo per far giocare bene i compagni, salta sempre l'uomo. Il goal è la ciliegina su una partita perfetta. Dall'81'Dai suoi piedi passano solo grandi palloni: imposta bene ed è molto pulito nelle giocate, sia per i compagni vicini sia quando lancia sulla fascia opposta. Dal 69'Entra in una fase di gestione, ed è bravo a contribuire al controllo della Juve.Partita molto precisa del numero 5, che fa da filtro tra i due reparti e smista bene anche vicino alla porta.Tra i più pericolosi dei bianconeri, calcia più volte e sempre bene: solo due ottimi interventi di Rafaila gli negano il goal.Trascina un'altra volta la Juve con la seconda doppietta di fila, altra partita in cui è decisivo. Il suo apporto va ben oltre le reti, e infatti serve perfettamente Crapisto per il 4-1. Dall'81'Il numero 17 è meno servito del solito, ma i suoi spunti sono sempre pericolosi e con Pagnucco costruisce un ottimo asse. Dal 69'Ingresso positivo, che certifica il buon momento dell'esterno: entra e si rende pericoloso in due occasioni, sia in solitaria che con i compagni.Una partita perfetta da parte della Juventus, dominata nel primo tempo e gestita nel secondo. Brillano i singoli ed emerge il gruppo: questa gara è esattamente ciò che serviva dopo la rimonta di Cesena.