Juventus Primavera-Lecce LIVE: le FORMAZIONI UFFICIALI

Pochi giorni dopo l'ultima partita in campionato, è di nuovo ora di scendere in campo per la Juventus Primavera. I ragazzi di Magnanelli sono reduci da una partita intensa, che ha visto spendere. Contro il Cesena, però, la Juve ha strappato una vittoria di carattere, e soprattutto fondamentale per la classifica: in mezz'ora i bianconeri hanno ribaltato la gara, portandola sul 4-3 finale . Ora i ragazzi di Magnanellie chiudono la zona playoff, e affrontano il Lecce che viene dallo 0-0 contro la. Sarà dunque necessario mantenere la continuità e continuare a rimanere sulla scia del Milan, momentaneamente a +3.

Juventus Primavera-Lecce, la cronaca

Juventus Primavera-Lecce, le formazioni ufficiali

Radu

Ventre

Martinez

Verde

Pagnucco

Biliboc

Ripani

Crapisto

Boufandar

Vacca

Amaradio

Rafaila

Vernon

Gorter

Vescan-Kodor

Yilmaz

Regetas

Pacia

Ubani

Mboko Mundondo

Scott

Denis

Zelezny, Pugno, Mazur, Sosna, Keutgen, Rizzo, Ngana, Djahl, Merola, Lopez, Savio. Allenatore:Sakho, Russo, Winkelmann, Kovac, Agrimi, Delle Monache, Minerva, Basile, Candido, Muya, Bertolucci. Allenatore: