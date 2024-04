Dopo il match tra Juventus-Roma Primavera delle 13.00 valida per il campionato Primavera 1 e conclusasi 3-3, il tecnico dei bianconeri Paolo Montero ha rilasciato delle dichiarazioni merito alla sfida conclusasi.I ragazzi hanno giocato una grande partita contro una delle due squadre, insieme all'Inter, più forti del campionato. Io e il mio staff siamo soddisfatti della loro prestazione anche e soprattutto per la bella reazione che hanno avuto quando si sono trovati sotto 0-2, non era scontata. Il secondo tempo lo abbiamo giocato sicuramente meglio del primo parziale, creando tante occasioni importanti e non è un caso che le nostre tre reti siano arrivate proprio in questa frazione. Era importante tornare a macinare punti in classifica dopo una serie di tre sconfitte consecutive. Questa squadra è viva e in queste cinque partite che ci separano dalla fine il nostro obiettivo sarà quello di continuare a spingere sull'acceleratore. Ogni giorno questi ragazzi si devono allenare con intensità per arrivare a giocare partite come quella di oggi. Ci complimentiamo con loro per questa prestazione. Ora, però, dobbiamo continuare così