Anche la Juventus Primavera non giocherà sabato: rinviata la gara con l'Inter

I campionati nazionali si sono fermati nella giornata di ieri dopo la notizia della scomparsa di Papa Francesco. Quattro partite di Serie A, tra cui, verranno recuperate nella giornata di domani. I bianconeri sono rientrati a Torino e si sono allenati alla Continassa, e saranno in campo anche oggi pomeriggio prima della partenza fissata per domani.Dopo le parole del ministro Musumeci, anche il CONI ha annunciato che le partite in programma sabato 26 aprile non si giocheranno. Sabato sono infatti previsti i funerali di Papa Francesco, dunque tutte le partite dei campionati nazionali si recupereranno in un'altra data: anche la, che doveva giocare contro il Messina, scenderà in campo domenica 27 aprile.

La Juventus Primavera di Magnanelli, dunque, non disputerà il derby d'Italiaprevisto per sabato 26 aprile alle 13:00. I bianconeri rimangono in attesa del comunicato della Lega Serie A, che disporrà le date dei recuperi anche per il campionato Primavera 1.