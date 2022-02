Torna a Vinovo il campionato Primavera con la Juventus che ospita l'Inter. La squadra di Andrea Bonatti è reduce dalla vittoria per 5-0 ai danni del Napoli della scorsa settimana con la tripletta di Chibozo. Attualmente i bianconeri occupano in classifica il terzo posto con 31 punti mentre l'Inter è una diretta inseguitrice con 29. Attesa a Vinovo per l'ex giocatore dell'Inter Christian Chivu che attualmente siede sulla panchina della formazione nerazzurra under 19.



Juventus (4-4-2): Senko; Savona, Fiumanò, Muharemovic, Turicchia; Maressa, Sekularac, Omic, Iling; Cerri, Hasa



A disposizione: Daffara, Vinarcik, Nzouango, Citi, Bonetti, Mulazzi, Rouhi, Chibozo, Mbangula, Galante, Strijdonck, Nonge.



Inter (4-3-1-2-): Rovida, Zanotti, Fontanarossa, Hoti, Silvestro, Sangalli, Peschetola, Fabian, Casadei, Jurgens, Zuberek.



A disposizione: Basti, Botis, Ilev, Cecchini, Nunziatini, Abiuso, Moretti, Grygar, Pelamatti, Owusu, Peretti, Carboni.



Arbitro: Federico Fontani di Siena



7' - Tiro di Omic dal limite dell'area, alto sopra la traversa



3' - Occasione per l'Inter con Zuberek che serve Jurgens in mezzo all'area bianconera, bravo Senko con l'aiuto della traversa



1' - Inizia la sfida a Vinovo