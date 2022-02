di Miriana Cardinale, inviata a Vinovo

Vince l'Inter a Vinovo per 0-3 grazie ad Abiuso, Hoti e Jurgens. Pesa l'espulsione di Cerri dopo un'ora di gioco. Con la sconfitta di oggi i nerazzurri di Chivu salgono a quota 32 punti con la squadra di Bonatti ferma a 31. Le nostre pagelle:



SENKO 5- Non ha colpe sui primi due gol ma pesa l'errore sul terzo segnato da Abiuso



SAVONA 6- Bravo in copertura, impegnato in poche occasioni. Dal 46' Mulazzi 6 chiamato in causa pochissime volte.



FIUMANÒ 7- Impeccabile, uno dei migliori, preciso in chiusura. Dal 63' Citi 6 prestazione sufficiente, non si mette particolarmente in mostra.



MUHAREMOVIC 6- Gestisce bene la difesa nel primo tempo, poi sostituito. Dal 46' Nzouango 5,5 non preciso, perde qualche pallone di troppo.



TURRICCHIA 5,5- Non sui soliti livelli. Dal 71' Rouhi 5 non riesce a tenere Jurgensen in occasione del raddoppio nerazzurro.



MARESSA 5,5- Una grande occasione sprecata nel primo tempo che pesa. Tanta corsa ma poco concreto sotto porta.



SEKULARAK 5- Si vede poco durante la partita. Anche lui poco preciso.



OMIC 6,5 - Uno dei pochi a salvarsi, prova invano ad impostare il gioco ma non concretizzano. È al rientro dall'infortunio.



ILING 6,5- Corre e spende molto ma manca lucidità sotto porta.



CERRI 4,5- Ingenuo lascia i compagni in dieci dopo un'ora per proteste dopo un primo tempo in ombra.



HASA 6,5- Si propone spesso in avanti, spende tanto. Dal 62' Chibozo 6 pochissimi palloni a sua disposizione, tanta grinta in campo.



All. Bonatti 5,5- Non schiera da subito Chibozo e Mulatti. Pesano gli errori.