AFP/Getty Images

Juventus Primavera, il messaggio del nuovo acquisto: 'Solo l'inizio, impaziente di difendere questa maglia'

un' ora fa



La Juventus Primavera ha acquistato Leo Bamballi dall'Olympique Lione. Il nuovo giovane bianconero, che ha un legame particolare con Antoine Griezmann visto che fa parte della scuderia di Maude Griezmann, sorella dell’attaccante dell’Atlético Madrid, che gestisce la carriera di diversi giovani talenti, ha scritto un lungo messaggio per iniziare l'avventura in bianconero.



"In questo giorno molto speciale, sono molto onorato e orgoglioso di annunciare la firma del mio primo contratto da professionista con Juventus. Voglio ringraziare il Signore, la mia famiglia, i miei parenti che mi sostengono sin dall’inizio, nonché la mia agenzia per la costante compagnia e lavoro. Ringrazio anche i miei ex club. È un passo importante della mia carriera che sto raggiungendo oggi grazie a una grande passione e tanta richiesta. Tuttavia, questo è solo l’inizio di un lungo viaggio. Infine ringrazio il mio nuovo club per la fiducia, sono estremamente impaziente di difendere questa maglia. Forza Juve".