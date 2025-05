Juventus Primavera, grave infortunio per Radu: frattura dell'orbita dell'occhio, il messaggio del giocatore

Getty Images

Il messaggio di Radu

, portiere della Juventus Primavera, si è infortunato gravemente nel corso del match col Sassuolo procurandosi addirittura la frattura dell'occhio destro. Di seguito il messaggio del giocatore sui social.Sabato, durante la partita contro il Sassuolo, dopo appena 30 minuti di gioco ho subito un duro scontro che mi ha causato la frattura dell’orbita dell’occhio destro e un ematoma alla testa . A seguito di questo infortunio è stato necessario un intervento chirurgico alla testa, che mi costringe a fermarmi per questo finale di stagione.

Non è facile stare lontano dal campo, ma affronterò anche questa sfida con la stessa determinazione che metto in ogni partita. Resterò vicino ai miei compagni, pronto a sostenerli e incitarli in ogni momento.Non vedo l’ora di tornare.Fino alla fine… forza Juventus!"