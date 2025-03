La Juventus Primavera sorride ancora: battuto 1-0 il Genoa, playoff sempre più sicuri

Getty Images

Juventus Primavera-Genoa, la partita

Ancora una risposta positiva della Juventus Primavera. I bianconeri tornano a Vinovo e lo fanno nel migliore dei modi, con una vittoria pesantissima per la classifica. La Juve batte 1-0 il Genoa e si riporta al quinto posto, superando il Milan che ha sconfitto laUna gara complicata e molto equilibrata per i bianconeri, che hanno giocato un primo tempo povero di emozioni, trovando la rete decisiva nel secondo:segna ancora dopo la rete in campionato contro la Fiorentina e regala i tre punti.La Juventus Primavera ha vinto una gara difficile, infatti come anticipato la prima frazione è stata molto bloccata. L'occasione più nitida arriva dopo dieci minuti, quandosalta molto bene di testa e manda a lato di pochissimo. Nei primi 45' non ci sono tante altre grandi occasioni, se non alcuni interventi di Radu, che danno tanta sicurezza alla squadra.

Nel secondo tempo la musica sembra non cambiare, ma la Juve comincia piano piano ad accendersi. Vacca colpisce il palo esterno con un bel tiro, e le sue giocate riescono a far girare bene i bianconeri. Il goal arriva al 66' quandoperde dalle mani un pallone su cui era in netto vantaggio, esi fionda a ribadire in porta:Nel finale qualche occasione per i rossoblù, maè attento e mantiene la squadra avanti. Terza vittoria su tre in campionato peral posto dello squalificato Magnanelli, e i tre punti sono fondamentali, perché la Juve torna quinta a quota 52, a +1 sul Milan.