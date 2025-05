Juventus Primavera-Empoli 2-4, le PAGELLE: Vacca e Finocchiaro non bastano, male la difesa

Finisce con una sconfitta la regular season della Juventus Primavera. L'Empoli passa a Vinovo con un 4-2 nel segno dell'ex Michele Scienza, autore di una doppietta. I bianconeri giocano un buon primo tempo, ma i ritmi non sono altissimi : i ragazzi di Magnanelli saranno impegnati ai playoff contro il Sassuolo, mentre i toscani affronteranno il Bologna ai playout.Fra i protagonisti senza dubbio, che ha trovato un bel goal e diverse azioni pericolose insieme al solito Vacca. Il numero 21 risponde alla rete iniziale di Chiucchiuini, che aveva sbloccato il match dopo solo 12 minuti. Nella seconda metà di gara, però, la Juventus soffre l'inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Ngana, che colpisce un avversario con una gomitata in area, nonostante il momentaneo vantaggio con il gran goal

Juventus Primavera-Empoli, le pagelle

I ragazzi di Magnanelli faticano a tornare avanti, e i toscani attaccano con insistenza, trovando prima il pareggio fino al doppio vantaggio grazie a, autore di una doppietta, e. Una gara complicata per i bianconeri, che hanno comunque tenuto un ritmo leggermente più basso, probabilmente anche in previsione dei playoff.Subisce 4 goal ma può fare ben poco, perché sono spesso errori difensivi. Per il resto, qualche buon intervento anche in uscita.Parte male con un errore e un giallo dopo pochi minuti, si riprende con diverse sovrapposizioni e azioni pericolose in avanti. Dall'82'La linea difensiva traballa più del solito, e anche lo spagnolo è meno attento e preciso: gli azzurri riescono a entrare troppo spesso da quella parte.Leggermente meglio di Martinez in fase di copertura, riesce a contenere meglio gli avversari ma non senza difficoltà.Una buona gara con tanta corsa, ma nel secondo tempo lascia troppo spazio agli attaccanti avversari, che entrano spesso in area.Una partita regolare, senza guizzi né sbavature, poi un rosso diretto davvero evitabile per una gomitata in area di rigore. Peccato.In mezzo al campo la sua presenza è importante, soprattutto in fase di recupero. Si fa trovare pronto dai compagni.Ottima partita del numero 36, che scambia bene con Turco e si libera molto bene sulla destra. Serve un assist perfetto a Vacca per il raddoppio. Dal 75'Riceve meno palloni, infatti la Juve gioca di più sugli esterni. Il suo lavoro è comunque prezioso perché subisce falli e mostra la solita qualità. Dal 69'Torna in campo dopo tanto tempo e mette minuti nelle gambe, il suo ingresso arriva in un momento complicato.Il migliore in campo. Un primo tempo semplicemente da protagonista, con una grande rete e due occasioni nitide in cui ha sfiorato la doppietta. È sempre pericoloso, anche quando dialoga con Vacca. Dal 69'Ha poche occasioni per incidere, prova a rendersi pericoloso calciando da fuori.C'è sempre la sua firma, sui goal e non solo. Il numero 10 trova la sedicesima rete in campionato con una rovesciata da applausi, l'ennesima conferma del suo livello in questa squadra. Dal 75'La Juve gioca con un ritmo più basso, anche in previsione dei playoff, ma riesce comunque a trovare due reti: i bianconeri sono pericolosi in più occasioni ma soffrono troppo gli attacchi di un Empoli aggressivo. Adesso ci sono i playoff, e servirà tornare al solito ritmo.