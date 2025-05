Juventus Primavera, la prossima gara è decisiva per i playoff: quanti punti mancano

La Juventus Primavera ha vinto un'importante gara contro ilterzo in classifica. I bianconeri non hanno giocato una gara perfetta, ma hanno saputo rispondere ai colpi di una delle squadre più attrezzate del campionato: la rete di Boufandar e il diciottesimo goal stagionale di Vacca hanno regalato tre punti fondamentali in chiave playoff.I ragazzi di Magnanelli sono momentaneamente quarti, in attesa delle partite di Fiorentina, Milan e Verona. Nel prossimo turno la Juve affronterà proprio il club gialloblù, in uno scontro diretto che

In caso di vittoria i bianconeri, e il Milan attualmente settimo potrebbe arrivare al massimo a 64, nel caso vincesse le ultime due partite. Sarebbe un traguardo molto importante per la Juventus Primavera, che non raggiunge i playoff dalla stagione 2022/23.