Juventus Primavera, il calendario dei prossimi impegni: dal derby alla semifinale di Coppa Italia

La Juventus Primavera sarà impegnata nella prossima giornata contro un avversario tra i più complicati dell'intero campionato. I bianconeri sono infatti ospiti della, che al momento si trova seconda in classifica, a un solo punto di distanza dallaI bianconeri vogliono continuare la striscia di vittorie cominciata contro il, con la rimonta che è valsa un successo fondamentale per il cammino in campionato. Nell'ultimo turno la Juve ha vinto meritatamente,e avvicinandosi ancora di più al, ora distante una sola lunghezza.

Juventus Primavera, il calendario dei prossimi impegni

Juventus-Torino, 01/03/2025 ore 13:00 (campionato)

Fiorentina-Juventus, 08/03/2025 ore 11:00 (campionato)

Cagliari-Juventus, 12/03/2025 ore 15:00 (Coppa Italia)

Juventus-Genoa, 16/03/2025 ore 13:00 (campionato)

Juventus Primavera, i numeri della stagione

Nel frattempo, dal sito ufficiale della Juventus sono stati pubblicate date e orari ufficiali dei prossimi impegni dei ragazzi di Magnanelli, che affronteranno match importanti come il derby della Mole, e si giocheranno l'accesso alla finale di Coppa Italia.I bianconeri si trovano al sesto posto nel campionato Primavera 1, e dunqueCome anticipato, il Milan si trova avanti di appena un punto, e dunque la Juventus punta a rimanere sulla scia dei rossoneri.I ragazzi di Manganelli hanno ottenuto fin qui, e ora si trovano a quota 43 punti. Tra i migliori marcatori bianconeri, che in campionato ha segnato 11 goal, e, che segue a quota 9 reti.