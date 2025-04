Juventus Primavera-Atalanta 3-2, le PAGELLE: Vacca segna ancora, Pugno sempre più decisivo e Ripani provvidenziale

La Juventus Primavera vince ancora e passa momentaneamente al quarto posto, in attesa di Verona-Fiorentina. I bianconeri battono l'Atalanta non senza qualche brivido: dopo essere stati sopra 2-0 l'Atalanta pareggia in due minuti, ma ci pensa Pugno a scacciare gli incubi nel finale. La Juve stacca ulteriormente, complice la sconfitta dei rossoneri a Cesena. Una partita dai ritmi molto intensi, con i nerazzurri partiti aggressivi già dai primi minuiti, ma sono i ragazzi di Magnanelli ad andare in vantaggio con un'azione perfetta chiusa con la rete di

Juventus Primavera-Atalanta, le pagelle

Nel secondo tempo l'Atalanta trova due reti in due minuti pareggiando i conti, ma i bianconeri non si arrendono e riescono a ribaltarla nel finale ancora una volta con. La Juventus Primavera affronterà il Cagliari in trasferta nella prossima giornata di campionato, con l'obiettivo di mantenere la posizione in zona playoff.Decisivo con almeno due interventi da copertina, uno a partita appena iniziata, l'altro a due passi dalla porta. Sul goal dell'Atalanta può fare davvero poco.Nel primo tempo commette diversi errori e lascia troppo spazio agli esterni nerazzurri. Nel secondo copre meglio ma non gioca la sua miglior partita.Più solido di Verde in copertura, commette meno sbavature ed è più preciso.Più tentennante del solito, lascia più spazi dalla sua parte ma copre bene soprattutto sui cross. Esce per crampi. Dal 78'Grinta e spinta sono ormai consolidate, e oggi è decisivo con un assist perfetto per Vacca, oltre ai tanti cross precisi per gli attaccanti.Il più preciso e presente a centrocampo, aiuta tanto soprattutto in fase di recupero e fa ripartire spesso l'azione.Non è presente come al solito, ma la sua prestazione è comunque buona, soprattutto per i passaggi precisi e per l'aiuto in difesa: nel finale due recuperi fondamentali per tenere a galla i compagni.La sblocca dopo otto minuti con una conclusione precisa, poi continua a rendersi pericoloso soprattutto dialogando con Merola. Dal 74'Ha sui piedi due grandi occasioni ma non le sfrutta, poi serve l'assist per il 3-2 di Pugno.Meno arrembante del solito, non riesce a dare la solita qualità all'azione e manca la solita precisione nei passaggi. Si riscatta nel finale dando il via all'azione del 3-2.È uno dei più pericolosi sia nel primo che nel secondo tempo, l'assist per Biliboc è perfetto. Tanta corsa e begli spunti, da quando è tornato è una costante. Dal 74'Non ha molte occasioni per rendersi pericoloso, riesce a concludere solo una volta e lo fa bene, ma Zanchi è bravo a respingere.Nel primo tempo ha poche occasioni per accendersi, ma quando riceve il pallone è sempre pericoloso: il goal viene da una grande giocata in mezzo all'area, il diciassettesimo in stagione. Dall'81'Entra a 10 minuti dalla fine e regala vittoria alla Juve: è ancora una volta decisivo, e il suo lavoro con le spalle alla porta è sempre importantissimo.Una partita complicata, perché l'Atalanta ha imposto un ritmo alto sin dai primi minuti, ma la Juventus ha saputo reagire ai colpi sfruttando bene le occasioni. Ancora un brivido per la rimonta, i bianconeri non sono riusciti a controllare la partita. Ancora una volta, però, arriva la reazione di carattere e cuore, e anche i tre punti.