Juventus Primavera-Atalanta LIVE 1-0: miracolo di Radu su Steffanoni

La Juventus Primavera torna in campo per la 32esima giornata di campionato. I bianconeri sono reduci da quattro vittorie consecutive, infatti l'ultima sconfitta risale al 23 febbraio, quando laaveva trovato la rete della vittoria nel recupero. I ragazzi di Magnanelli vengono da un bel successo con la Cremonese , arrivato a due minuti dalla fine con il goal diLa Juve vuole mantenere il posto in zona playoff, e con la sconfitta dela Cesena può allungare ancora sui rossoneri, e con una vittoria si porterebbe momentaneamente al quarto posto, in attesa della Fiorentina. Dall'altra parte l'Atalanta vuole confermarsi dopo la vittoria netta

Juventus Primavera-Atalanta, la cronaca in diretta

24' - Miracolo di Radu sulla conclusione da due passi di Steffanoni, il portiere bianconero riesce a bloccare il tiro e salva il vantaggio

21' - Un altro angolo per l'Atalanta, che sta attaccando con maggiore intensità soprattutto sulla fascia sinistra

15' - Ci prova l'Atalanta da corner, ma Ventre allontana bene e la Juve torna a gestire il pallone

8' - GOAL DELLA JUVENTUS! Grande azione dei bianconeri, con una triangolazione di prima intenzione Merola serve perfettamente Biliboc che davanti al portiere non sbaglia

3' - Subito una grande occasione per l'Atalanta, con Bonanomi che calcia forte dalla distanza, Radu vola e respinge sul palo

1' - FISCHIO D'INIZIO! Comincia la partita tra Juventus Primavera e Atalanta



Juventus Primavera-Atalanta, le formazioni ufficiali

Radu

Ventre

Martinez

Verde

Pagnucco

Boufandar

Ripani

Biliboc

Crapisto

Merola

Vacca

Zanchi

Gobbo

Simonetto

Bonanomi

Gariani

Baldo

Steffanoni

Ramaj

Idele

Comi

Bah Figobe

Marcu, Pugno, Montero, Finocchiaro, Grelaud, Sosna, Keutgen, Rizzo, Ngana, Djahl, Lopez. Allenatore:Bugli, Ghezzi, Galafassi, Riccio, Cakolli, Capac, Tavanti, Artesani, Bonsignori Goggi, Arrigoni, Manzoni. Allenatore: