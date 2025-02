Nuova sperimentazione arbitrale nel campionato Primavera: la Juventus è la prima 'colpita'

Getty Images

Un episodio senza dubbio singolare si è preso - a modo suo - la scena durante il match tra. Poco prima del goal dei padroni di casa, arrivato al 35' con Tosku, alla Juve è stata fischiata una rimessa laterale nonostante il pallone fosse ben lontano dall'out laterale.Il motivo? Si tratta di una(International Football Association Board), che ha deciso di introdurre questo particolare provvedimento proprio a partire dal girone di ritorno del campionato Primavera. Nello specifico, viene conteggiato il numero di secondi durante i quali il portiere tiene il pallone in mano.

Se l'estremo difensoreviene fischiata un'infrazione ai danni della squadra in possesso, e viene dunque assegnata una rimessa laterale. È proprio quello che è successo a, portiere della Juventus Primavera, che ha tenuto il pallone in mano più di 8 secondi e non ha dunque potuto dare il via alla ripartenza della Juventus. Il direttore di gara ha assegnato la rimessa laterale al Cesena, dando il primissimo esempio nel campionato Primavera della nuova sperimentazione.