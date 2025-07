Juventus Primavera, Alessio Vacca verso la Serie B

Chi è Alessio Vacca

sembra ormai pronto al definitivo salto tra i professionisti. Che però non avverrà con la maglia della Juventus . Come confermato da Tuttosport, l'attaccante piemontese classe 2005 che si è messo tanto in mostra con la Primavera bianconera è finito nel mirino della, ora in pressing per portarlo in Toscana in prestito per la prossima stagione di Serie B. Sono dunque giorni molto caldi per il futuro del talentuoso giovane, autore di 19 reti in 44 presenze con l'Under 20 nell'ultima annata.Formatosi tatticamente come prima punta, Vacca è un profilo capace di adattarsi a diversi sistemi di gioco. Oltre al fiuto per il goal, il classe 2005 ama dialogare con i compagni e in più di un'occasione ha saputo destreggiarsi persino da trequartista o da seconda punta. In altre parole, si tratta di un prospetto dotato di grandissima versatilità lungo tutto il comparto avanzato. Tra i suoi modelli, infatti, c'è un certo Karim Benzema. La Juventus lo ha prelevato dal settore giovanile del Novara nell'estate del 2019, osservandone poi con soddisfazione il percorso di crescita costante che, appunto, ha finito per accendere su di lui i riflettori di diverse squadre professionistiche.