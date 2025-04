Juventus, primato in Serie A con i giovani

2025 Getty Images

Lasi conferma il club italiano che ha concesso più spazio ai giovani talenti in questa stagione. Se nel campionato di Serie A soltanto il Parma ha schierato formazioni con un’età media inferiore rispetto ai bianconeri (23,7 anni contro i 24,3 della squadra di Torino), nessuno ha fatto meglio della Juventus per quanto riguarda il minutaggio concesso agli Under 21, come sottolinea Gazzetta.Un dato significativo che dimostra la volontà del club di puntare sulla linea verde, valorizzando i giovani sia provenienti dal proprio settore giovanile che acquistati da altre realtà.

L’approccio della Juventus è chiaro: costruire una squadra competitiva puntando su giovani di talento, un aspetto che potrebbe risultare determinante anche per il futuro. Con Igor Tudor in panchina, l’intensità e la verticalità diventano elementi fondamentali del gioco bianconero, e i giovani sembrano perfetti per interpretare questa filosofia. Una strategia che potrebbe rivelarsi vincente, non solo per il presente, ma anche in ottica futura.