DaDusan Vlahovic è l’unico giocatore a essere andato in doppia cifra di gol (10 reti in 16 partite) nel 2024 in Serie A. Il Monza è, al pari della Fiorentina, soltanto una delle due squadre presenti in questo campionato contro le quali il serbo non è ancora andato a bersaglio in carriera nel massimo torneo. Il serbo è quello che ha portato più punti (14) con i gol alla propria squadra in questa Serie A, ma non va a bersaglio da quattro match e non resta a secco di gol per più partite di fila nel torneo dal periodo settembre-novembre 2023 (sei in quel caso).