Juventus, primato assoluto per Vlahovic

3 ore fa



Dusan Vlahovic è diventato il primo calciatore nato negli anni 2000 a raggiungere le 200 presenze in Serie A. Un traguardo significativo, che testimonia la precocità del suo esordio e la continuità con cui è stato impiegato nel massimo campionato italiano. L’attaccante serbo ha debuttato in Serie A con la Fiorentina nel 2018, prima di trasferirsi alla Juventus nel 2022.



Dopo stagioni promettenti, l’ultima annata in bianconero è stata però al di sotto delle aspettative, sia a livello personale che collettivo. Vlahovic ha alternato buoni momenti a periodi di difficoltà, con una produzione realizzativa inferiore rispetto al suo potenziale. Nonostante ciò, il traguardo delle 200 presenze resta una tappa importante della sua carriera, raggiunta a soli 25 anni. Il futuro resta incerto, ma dipenderà anche dalla sua capacità di ritrovare continuità e incisività in una fase della carriera ancora tutta da definire.