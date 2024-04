Dusansi è distinto con quattro gol su punizione diretta nelle ultime due stagioni di Serie A, un primato tra tutti i giocatori dei cinque maggiori campionati europei nel medesimo arco temporale, come riporta Opta. La sua precisione e il suo fiuto per il gol emergono nitidamente, delineando una figura che mira con meticolosa perfezione. Ogni calcio piazzato diventa un'opportunità per il serbo di lasciare il segno indelebile sulla partita, trasformando il campo in un palcoscenico dove la sua abilità si esprime con maestria. Vlahovic incarna l'essenza del vero attaccante, capace di trasformare ogni occasione in un'opportunità irripetibile.