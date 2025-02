Juventus, prima del Como la tradizione: i nuovi arrivati cantano a cena VIDEO

AFP or licensors

Si sa, le tradizioni sono importanti ed è giusto rispettarle. La Juventus è partita ieri sera verso, pronta per affrontare i lariani nel prossimo incontro di Serie A, fondamentale per dare continuità a quanto di buono si è visto con l'Empoli. In occasione del match contro il club guidato da Fabregas, Thiago Motta ha scelto di convocare tutti i nuovi acquisti di gennaio, insieme per la prima volta da quando è finita la sessione di calciomercato. Durante la serata di ieri, inoltre, è arrivato un momento tradizionale per i nuovi arrivati della Juventus:hanno cantato davanti a tutta la squadra, in quello che è ormai un vero e proprio rito per chi si unisce al club.