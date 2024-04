Laha individuato in Riccardoil rinforzo ideale per la difesa nella prossima stagione. Stando alla classifica di transfermarkt.it Andrea Cambiaso occupa il quinto posto tra i giocatori italiani più cresciuti come valore economico. In cima alla lista però c'è un obiettivo di mercato della Vecchia Signora, si tratta di Riccardo Calafiori del Bologna. Ora è valutato 25 milioni, ad inizio stagione il suo valore era di 4,5. Una crescita economica incredibile del difensore rossoblù, la Juventus però ora è avvisata.