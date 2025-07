Juventus, da Arthur a Miretti: chi rientra dai prestiti e cosa faranno

Getty Images

Rugani e Kostic, già testati: le conclusioni

Nel lungo elenco di calciatori attesi davanti i cancelli della Continassa, per il 24 luglio, data di inizio della stagione, ci sono anche i calciatori che rientrano dai prestiti. Tra questi, eventuali opportunità e chi è già consapevole di essere ampiamente fuori dal progetto tecnico della Juventus . Toccherà poi a Igor, in accordo con il direttore tecnicoche sarà al suo fianco, e poi di conseguenza con Damien, definire la rosa e decidere chi testare e chi provare a piazzare prima della partenza per il ritiro in Germania, il 2 agosto.

Prestiti Juve, chi è fuori dal progetto

Miretti, che fare?

C’è chi, in realtà, alla Juventus è già tornato, grazie alla finestra di mercato per il Mondiale per Club e all’accordo con i club che avevano temporaneamente acquisito il cartellino dei giocatori. Daniele Rugani ha dimostrato, ancora negli Stati Uniti, di essere affidabile e poter coprire uno slot in difesa. Può risolvere una grana di mercato e per questo è da considerare una sua permanenza nella prossima stagione. Questa una delle decisioni che dovrà prendere Tudor e lo stesso vale per Filip Kostic . Il serbo, al Mondiale, ha invece dimostrato di non essere più brillante come al momento del suo arrivo a Torino, quando sbarcava a Caselle da miglior esterno dell’Europa League, vinta da poco. Eppure, in mezzo a tante cose da fare, la Juventus potrebbe decidere di tenerlo viste le poche opzioni sulle fasce. In questo momento, sono più i punti di domanda che le certezze.Venendo, invece, alle certezze: Arthur, Tiago Djalò e Facundo Gonzalez sono fuori dal progetto. Per Gonzalez c’è un interesse del Genoa, ancora abbastanza lontano dal concretizzarsi in un’offerta e poi nel trasferimento. Difficile, poi, che la Juventus possa liberarsi dall’imbarazzo di far sfilare davanti il JMedical Arthur e Djalò. Per il brasiliano vale già d molti anni, il portoghese è in qualche modo una new entry, ma entrambi inizieranno la stagione da separati in casa, entrambi sono nodi di mercato difficilissimi da sbrogliare. Arthur, per via del ricco ingaggio, passa di prestito in prestito; Djalò è reduce da una stagione fallimentare al Porto, terminata da fuori rosa per – raccontano le cronache lusitane -, questioni comportamentali.Infine, rientra a casa anche Fabio Miretti. Non ha partecipato al Mondiale per Club per via di un infortunio alla spalla che sta curando a Torino. Al Genoa è partito male, per finire in crescendo: tirando le somme, una buona stagione la sua. In mezzo al campo o sulla linea di trequarti, potrebbe tornare utile alla Juventus. Ci vorrà una fase di conoscenza, lui e Tudor non hanno mai lavorato insieme. Per questo, difficile sbilanciarsi al momento: certo è che, in caso di offerta ritenuta congrua, il problema nemmeno si porrebbe. Le voci di mercato parlano di un interessamento del Napoli, di quel Giovanni Manna che lo conosce alla perfezione, dai tempi di Vinovo e le giovanili bianconere. Insomma, una soluzione si trova. I problemi sono altri.