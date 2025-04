Juventus, i prestiti possono cambiare la rosa per il Mondiale: chi va e chi torna, la situazione per ogni reparto

Getty Images

Juventus, la situazione prestiti in vista del Mondiale per Club

. Si preannuncia un'estate diin casa Juventus , dove a tenere banco in chiave mercato - già e soprattutto a partire dalla finestra straordinaria che inizierà il 1° giugno, in vista del- sarà anche il. Capitolo centrale, se non altro perché sostanzialmente rappresenta la formula più utilizzata dai bianconeri nel recente passato per chiudere affari che, per un motivo o per l'altro, necessitavano di essere lasciati in qualche modo "in sospeso".

I portieri

La difesa

Il centrocampo

L'attacco

Il tema, insomma, diventerà di stretta attualità a breve alla Continassa, con conseguenze dirette sulla rosa che a inizio estate volerà negli Stati Uniti per disputare il Mondiale. E che dunque potrebbe essere abbastanza diversa da quella che sta scendendo in campo in questo ultimo scorcio di stagione 2024-25, che vede i bianconeri impegnati nella missione di raggiungere almeno il quarto posto in Serie A, piazzamento minimo per la qualificazione alla prossima Champions League. Detto che il primo dubbio riguarda proprio l'allenatore - anche se da contratto Igor Tudor avrà la panchina garantita almeno fino alla conclusione del torneo americano - proviamo ora a immaginare come potrebbe essere la rosa della Juventus al Mondiale per Club.Per quanto riguarda la porta non ci si attendono particolari cambiamenti (o almeno, il reparto non è uno di quelli interessati dalla questione dei prestiti): il roster, dunque, dovrebbe essere ancora composto da Michele Di Gregorio, Mattia Perin e Carlo Pinsoglio.Qualche novità all'orizzonte, invece, per la difesa: tutta da decifrare, ad oggi, la posizione di, per l'appunto "noleggiato" dal Chelsea, che potrebbe essere sostituito dal rientrante Daniele Rugani ; verso il ritorno alla base anche, che non sarà riscattato dal Porto, così come il giovane, che non ha convinto il Feyenoord. Nessun dubbio, invece, per quanto riguarda, che la Juventus ha già deciso da tempo di blindare versando al Milan quanto pattuito la scorsa estate. Analogamente, non ci sono chance di riavere a disposizione Nicolò Fagioli e Hans Nicolussi Caviglia, destinati a rimanere rispettivamente alla Fiorentina e al Venezia.Passando al centrocampo, in vista della trasferta oltreoceano la rosa bianconera ritroverà sicuramente, che lascerà il Genoa per tornare alla Continassa dove sarà poi valutato con attenzione per capire se l'Erasmus in Liguria gli avrà consentito di guadagnarsi la conferma anche in vista della prossima stagione. Più complessa da decifrare la situazione di, che al momento ha pochissime possibilità di essere acquistato dal Girona, ma che in ogni caso è sempre "prigioniero" del suo ingaggio faraonico e difficilmente rimarrà alla Juve oltre l'estate.Capitolo attacco. Il tema, qui, va a toccare direttamente, in una situazione del tutto simile a quella di Renato Veiga. Per entrambi tutto dipenderà dai rispettivi club detentori dei cartellini, che dovrebbero concedere una proroga formale dei prestiti attualmente validi fino al 30 giugno 2025. Ma è proprio qui, come vi abbiamo già spiegato , che si annida la questione più delicata: per quale motivo, infatti, Chelsea e PSG dovrebbero acconsentire a lasciare altrove due giocatori appetibili sul mercato senza avere garanzie concrete su ciò che sarà? È per questo, dunque, che a Torino si procede con la massima cautela. E poi, ultima ma non per importanza, la vicenda relativa a, un po' diversa nella forma: per acquistarlo, infatti, alla Juventus basterebbe pagare al Porto la clausola da 30 milioni di euro, che farebbe lievitare a 40 milioni l'investimento complessivo per lui, considerando quanto già versato per il prestito secco oneroso e il bonus (da 3 milioni) previsto in caso di qualificazione in Champions League. Il futuro del lusitano figlio d'arte è ancora tutto da scrivere: molto, in questo caso, dipenderà anche dalla guida tecnica della Vecchia Signora della prossima stagione, che chiaramente avrà notevole voce in capitolo sul mercato per costruire una rosa il più possibile in linea con le sue idee.





