Juventus, la situazione dei prestiti

Arthur (Fiorentina): diritto di riscatto a 20 milioni

(Fiorentina): diritto di riscatto a 20 milioni Barrenechea (Frosinone): nessun diritto

(Frosinone): nessun diritto Kaio Jorge (Frosinone): nessun diritto

(Frosinone): nessun diritto Soulé (Frosinone): nessun diritto

(Frosinone): nessun diritto De Winter (Genoa): obbligo condizionato a 10 milioni

(Genoa): obbligo condizionato a 10 milioni Huijsen (Roma): nessun diritto

(Roma): nessun diritto Frabotta (Bari): diritto di riscatto

(Bari): diritto di riscatto Facundo Gonzalez (Sampdoria): nessun diritto

Lapunta a tre punti a Roma enel prossimo turno di campionato. Sabato alle 18, la squadra di Allegri affronterà la Lazio in trasferta. Tre ore prima, al Marassi, il Genoa sfiderà il Frosinone in un "derby asimmetrico" tra bianconeri in prestito, come lo definisce Tuttosport: Koninel Genoa, Matias, Enzoe Kaionel Frosinone.Questa sarà anche. Se il difensore belga scenderà in campo, raggiungerà le 23 presenze necessarie per il riscatto:. La clausola di riscatto richiede anche la salvezza del Genoa, ma con un vantaggio di 10 punti sul Frosinone terzultimo, l'obiettivo sembra virtualmente raggiunto. Le presenze di De Winter, dunque, sono quasi garantite e come si dice in questi casi: mancano solo i dettagli.Ci sono diversi altri giocatori della Juventus in prestito, per i quali il club dovrà decidere se farli rientrare o monetizzare attraverso una cessione. A parte il belga De Winter, non ci sono obblighi già fissati per nessun altro giocatore (sebbene Pellegrini e Rovella alla Lazio abbiano clausole che li rendono di fatto già ceduti). La cifra stabilita è solo per Arthur, con la Fiorentina che dovrebbe pagare 20 milioni per il suo riscatto. Tuttavia, nonostante le buone prestazioni in viola, Arthur non rientra nei piani salariali della Fiorentina. È probabile quindi che torni a Torino per essere ceduto nuovamente, ma la decisione dipenderà dalle valutazioni di Allegri o del suo possibile sostituto. La cessione di Arthur, dopo la buona stagione a Firenze, dovrebbe essere più facile rispetto alla scorsa estate, quando aveva giocato solo quattro volte al Liverpool.Inoltre, ci sono anche gli altri due sudamericani in prestito al Frosinone, QUI la situazione di Soulé ). Per il centrocampista argentino, ci sono diverse opzioni, dall'eventuale ritorno alla Juventus alla cessione o a un nuovo prestito. Per il centravanti brasiliano, che è tornato in campo dopo un lungo infortunio al ginocchio nel febbraio 2022, sembra prematuro il suo ritorno a Torino. Per lui si prospetta quindi un nuovo prestito o una cessione, con lo Sporting Lisbona già interessato.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.