Juventus, situazione prestiti: chi resta e chi andrà di nuovo via

. CHI RESTA, CHI SARA' CEDUTO, CHI E' DESTINATO AD UN NUOVO PRESTITO: IN GALLERY LA SITUAZIONE DI TUTTI I GIOCATORI CHE ERANO IN PRESTITO

La rosa dellasenza considerare Paul Pogba, è composta da 26 giocatori. Un numero che va allargato e non di poco considerando i giocatori in prestito e che torneranno, almeno temporaneamente, a Torino. Ecco; è probabile che alcuni non inizieranno nemmeno la preparazione con la Juventus o comunque siano destinati a non rimanere nella rosa della prossima stagione.oprattutto considerando le tante partite che la Juve disputerà tra Serie A, Champions League, Coppa Italia, Supercoppa e Mondiale per Club.Ovviamente, le situazioni più calde da questo punto di vista riguardano i "big" che erano in prestito nella passata stagione. Su tutti Matias Soulé e Dean Huijsen. Nella lista di chi rientrerà però ci sono molti altri giocatori, il cui futuro è incertoVai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.