Victor, presidente del Racing de Avellaneda, è intervenuto in esclusiva per Sportitalia per parlare di Carlos, acquisto di mercato della Juventus: “Il Racing ha mandato tanti giocatori in club importanti in giro per l’Europa e non ho dubbi che Carlos Alcaraz farà molto bene alla Juventus. Ha tutte le carte per essere un crack. La Juve è stata brava. Raggiunge in Italia Lautaro, un altro giocatore che ci rende orgogliosi. Se potendo scegliere prenderei Haaland o Lautaro al Racing? Nessun dubbio, mi prendo il Toro”.