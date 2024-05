Percassi, Presidente Atalanta: "Koopmeiners via? Vedremo"

Antonio, presidente dell'Atalanta, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, esaltando la sua squadra e toccando anche il tema mercato con quelche piace tanto alla Juventus.Ecco le sue parole: "Rifiutare 50-60 milioni per Koopmeiners? Solo se fosse una scelta coerente con una strategia necessaria a un club di provincia che deve avere sempre i conti a posto. Ma se fai un'operazione è perché hai un sostituto equivalente: non siamo sprovveduti a vincere senza paracadute giocatori fondamentali per l'Atalanta.Che squadra servirà per 5 competizioni? Una squadra adeguata agli impegni entusiasmanti aggiunti. Non ci siamo mai tirati indietro per mantenerla".