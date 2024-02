Juventus su Jorginho: la verità e le ultime notizie

. Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna sono infatti al lavoro per portare rinforzi alla rosa bianconera, senza costi di cartellino, perché gli equilibri di bilancio imporranno riflessioni ancor più attente per tutti quei giocatori in grado di svincolarsi a fine stagione. In vista del ritorno in Champions serviranno anche elementi di comprovata esperienza per alzare il livello di personalità dell'organico bianconero. E così si è tornati a pensare con grande interesse anche a un antico pallino comeIl regista della Nazionale è un uomo fidato di Mikel Arteta all'Arsenal, ma a 32 anni appena compiuti (classe 1991 ma del 20 dicembre) è ancora in attesa di un segnale definitivo da parte del club inglese: c'è un'opzione in favore dei Gunners per il prolungamento di un'altra stagione, una nuova trattativa non è ancora iniziata per rivedere eventualmente i dettagli economici, il tempo passa e c'è chi si sta di nuovo sintonizzando su di lui. Come la Juve, appunto. Come scrive calciomercato.com, anche perché proprio Giuntoli sa tutto di lui, insieme hanno trascorso stagioni importanti e anche quando è arrivato il momento di salutarsi con Jorginho passato al Chelsea insieme a Maurizio Sarri, la stima è rimasta immutata così come i rapporti con il suo entourage sempre ottimi. Allora la Juve rimane alla finestra e ci pensa, ci pensa sul serio.