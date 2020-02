Attraverso un comunicato ufficiale, la Juventus ha reso noto di aver ricevuto un premio dalla FIGC per Fair People, progetto educativo ideato dal club, riconosciuto come best practice della Serie A 2018/2019 al suo primo anno di attivazione. Il programma è dedicato al tema del rispetto, che la Juventus ha portato dentro le scuole primarie di Torino e provincia, condividendone i temi con bambine, bambini, insegnanti e famiglie. Ecco il comunicato del club.



“Il programma scolastico, sviluppato nell’ambito di Juventus Goals, è dedicato interamente al tema del rispetto e ha portato Juventus, per la prima volta, lo scorso in aula per condividere i propri valori con le bambine, i bambini, gli insegnanti e le famiglie delle scuole primarie di Torino e provincia.



Il programma è stato proposto dal Club come best practice educativa 2018/2019 messa a disposizione dei giovani e degli istituti scolastici nell’ambito del progetto formativo “Il Calcio e Le Ore di Lezione”, promosso dalla FIGC e nato per sensibilizzare i giovani al valore educativo dello Sport, al Fair Play, al Tifo Corretto e all'inclusione.



Alla base del successo di Fair People vi è l’innovativo sistema di educazione e formazione promosso da Juventus: partendo dal tema principale, il rispetto, il programma ha toccato messaggi importanti, come l’inclusione e il valore della diversità. Le attività scolastiche e multidisciplinari sono state le uniche protagoniste ad animare le lezioni in classe e a casa coinvolgendo in un vero e proprio gioco di squadra studenti, docenti e famiglie per trattare un tema sempre attuale, come quello del rispetto, attraverso una analisi trasversale: verso sé stessi, verso gli altri e per il mondo che ci circonda.



I numeri registrati la scorsa stagione e il rinnovo immediato dell’interesse degli Istituti scolastici che hanno aderito nell’anno scolastico 2019/2020 conferma il successo la giusta direzione intrapresa dal Club di guardare avanti, puntando su iniziative rivolte all’educazione, alla formazione e alla crescita personale per rendere le nuove generazioni consapevoli del loro ruolo”.