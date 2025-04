Juventus, premi per Martina Rosucci e Giovanni Daffara: l'iniziativa

Getty Images

Rosucci e Daffara premiati a Borgaro Torinese

Dal sito ufficiale della Juventus , il racconto di una serata speciale a tinte (anche) bianconere.Serata ancora una volta molto bianconera alla presentazione, a Borgaro Torinese, dei(categoria Under 17 maschile) e del, riservato all’Under 17 Femminile.Ieri, 3 aprile, una delegazione bianconera ha preso parte all’evento, in cui sono arrivati anche graditi riconoscimenti. In particolareha ricevuto il premio alla carriera “Ermelindo Bacchetta”, il portiere della Next Genè stato insignito del premio “Gaetano Scirea” e, Technical Advisor U19s to U14s, ha ricevuto il riconoscimento “Marcellino Borsello”.

Le due squadre giovanili bianconere prenderanno anche parte in campo ai tornei, che si svolgeranno entrambi dal 18 al 21 aprile prossimi.In campo maschile (“Maggioni-Righi”) la Juve sarà nel girone A, con Catanzaro, US YSA National Team, Borgaro Nobis. Nel torneo femminile, (“Barrea”), la Juve sarà in un girone unico, insieme a Inter, Milan, US YSA National Team.