La Juventus dà il benvenuto al mese di aprile postando sui social la foto di Matthijs De Ligt che mostra la sua maglia, la numero 4, come il quarto mese dell’anno. Il difensore olandese è arrivato quest’estate con le premesse da predestinato, e i costi del trasferimento lo confermano. 75 i milioni di bonus all'Ajax per strappare dalla concorrenza il classe 1999 olandese, che fino a prima dello stop per il coronavirus aveva dato risposte soddisfacenti. Il suo percorso è stato in progressione. Per i primi mesi ha fatto fatica: nuova cultura calcistica, di paese, nuovi compagni e nuova lingua, il classico periodo di ambientamento, specialmente se hai 20 anni. Piano piano è uscito fuori dal guscio, ergendosi a colonna portante della difesa in assenza di Chiellini, l’emblema la partita di Champions contro il Lione, in cui ha disputato una gara da vero leader.