Stando a La Gazzetta dello Sport, nel nuovo corso dellapostdovrebbe avere ancora spazio Claudio, attuale dirigente della Next Gen, mentre il fratello gemello Giorgio a luglio rientrerà dagli Usa (attualmente sta lavorando per il Los Angeles FC, la sua ultima squadra da giocatore). Per l’ex capitano, amato dai tifosi bianconeri e in ottimi rapporti con il club, potrebbe aprirsi un'esperienza da dirigente alla Continassa, uno scenario di cui in verità si parla da tempo e in direzione della quale, fore, Giorgio ha voluto fare un po' di "apprendistato" in California.