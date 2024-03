La Juventus si prepara per il mercato estivo con l'obiettivo di rinforzare il proprio centrocampo, cercando di avvicinarsi al livello di lusso della concorrenza, in particolare l'Inter di Simone Inzaghi. Una delle principali opzioni in cima alla lista dei desideri èdell'Atalanta, con diverse alternative che vengono valutate attentamente attraverso incontri e missioni di scouting.Tra queste alternative figura anche Mikel Merino della Real Sociedad. Ieri, Cristiano Giuntoli ha approfittato di un viaggio in Spagna per osservare direttamente il mediano di Pamplona durante il big match tra i baschi e il Paris Saint Germain. Questa opportunità ha offerto non solo l'atmosfera della Champions League, ma anche la possibilità di valutare Merino e alcuni suoi compagni, incluso il difensore Le Normand, ad un livello più elevato, nel contesto di un ottavo di ritorno contro una potenza calcistica come il PSG di Luis Enrique.Nonostante la sconfitta della Real Sociedad, Merino ha trovato la soddisfazione di segnare nel finale contro Gigio Donnarumma, dimostrando il proprio valore anche in una partita così impegnativa. Ne scrive Gazzetta.