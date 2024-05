Di Gregorio-Juventus: le ultime

Chi sarà il portiere delladel prossimo futuro? La risposta potrebbe non essere così scontata. Come racconta Romeo Agresti, innanzitutto bisogna capire la scelta che il club farà su Wojcieche Mattia, entrambi in scadenza nel 2025 con l'azzurro già attivo nel guardarsi intorno: tra i due, infatti, sembra essere proprio lui quello più semplice da piazzare sul mercato, inoltre lui stesso non disdegnerebbe la possibilità di giocare con più continuità all'apice della carriera, scrollandosi di dosso l'etichetta di eterno "numero due". Szczesny, da parte sua, potrebbe decidere di non rinnovare.C'è poi il tema Michele. L'estremo difensore classe 1997 delè un'idea concreta da tempo per la Juve, per cui è considerato una traccia vera: le parti stanno dialogando, con i bianconeri consapevoli di avere di fronte un profilo importante e non eccessivamente costoso, o almeno non al punto tale da rompere i precari equilibri di bilancio. Il club brianzolo chiede "solo" 20 milioni per Di Gregorio, per l'ingaggio del quale potrebbero poi bastare 2 milioni. Ben altro, dunque, rispetto a Tek, che ora ne guadagna 6,5 pur essendo ormai avviato alla fine della carriera.