Nell'estate 2025 in casa Juventus scadranno tutti i contratti dei portieri:, Perin e Pinsoglio, che hanno firmato in passato fino al 30 giugno e in questo modo non potrebbero disputare buona parte del Mondiale per club in scena in estate. E così sotto i riflettori c'è finito tutto il pacchetto, soprattutto il ruolo di portiere titolare: il polacco, infatti, è un uomo spogliatoio e una sicurezza ma con un contratto pesante, da 6,5 milioni a stagione, che la Juventus vorrebbe ritoccare al ribasso nell'ambito della nuova politica societaria. In caso di mancato accordo il preferito resta Carnesecchi dell'Atalanta.