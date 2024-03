L'ex difensore bianconero Sergioè intervenuto ai microfoni di Tuttosport parlando del possibile approdo di Thiago Motta sulla panchina della Juventus. La risposta? Un commento forte, che coinvolge anche Sarri: "Motta sta facendo veramente bene col Bologna. Giocano un grande calcio: si vede che ci sono delle idee, ma bisogna stare calmi. Un conto è allenare in provincia, un conto un top club come la Juve. Quando il club bianconero ha cambiato in passato per cercare di vincere attraverso il gioco come Sarri e Pirlo, sono arrivate stagioni fallimentari. Tanto che si è tornati all’usato sicuro Allegri, che però non ha prodotto i frutti sperati".