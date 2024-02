Sta facendo discutere la reazione di Kenana un reel di TV Play in cui venivano criticate le scelte di Massimilianoine nelle precedenti uscite, compresa ovviamente quella di usare con il contagocce il turco classe 2005. Il giovane talento, infatti, ha lasciato un- poi rimosso - al post sui social, quasi come se volesse far intendere che anche da parte sua non c'era condivisione delle decisioni del tecnico. Nel reel, inoltre, si faceva riferimento a una possibile "ombra" di Thiagosull'attuale allenatore bianconero, che si sarebbe infastidito di fronte alle tante voci sul suo futuro.