JUVENTUS, CHE FINE HA FATTO PAUL POGBA?

Questa è la domanda che molti tifosi della Juventus si pongono. In seguito alla squalifica per doping per quattro anni il numero 10 della Juventus è sparito dal radar. Al punto che sembrava avesse persino lasciato la sua casa di Torino. In realtà, stando a quanto ha postato nelle proprie storie su Instagram poco fa il centrocampista francese è ancora all'ombra della Mole, il monumento simbolo di Torino infatti si vede chiaramente dalla foto pubblicata da Paul. Di seguito l'immagine.Paul Pogba sta scontando la squalifica di quattro anni per doping che gli è stata infitta dopo il riscontro della positività in seguito alla prima gara di campionato di questa stagione. Lo scorso agosto.