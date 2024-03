Pogba, il messaggio sui social

, dopo il messaggio nel giorno del suo compleanno, ha di nuovo pubblicato sui social in questo momento chiaramente complicato. Il centrocampista francese è stato infatti squalificato per quattro anni per doping. "Non ho mai imparato così tanto in un anno", aveva scritto qualche giorno fa.Adesso, Pogba, ha di nuovo lanciato un messaggio.la frase criptica del francese mentre si allena in palestra. Proprio ieri , Adrien Rabiot aveva parlato di Pogba: "Spero che la sanzione venga ridotta. Da quello che mi ha detto quattro anni sono una pena eccessiva. Spero che verrà ridotta".