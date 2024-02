Juventus-Pogba: cosa succede dopo la squalifica?

La notizia, pur arrivata come ultim'ora di assoluto rilievo ( QUI ), non è un'assoluta novità, ma il risultato di un'attesa lunga ormai diversi mesi e passata da diversi capitoli prima di scrivere la peggior fine possibile. E anche la durata della squalifica - 4 anni - è il peggio che potesse succedere. Pogba, infatti, aveva rifiutato il patteggiamento e la possibile riduzione a metà della pena per la voglia di dimostrare la sua non intenzionalità nell'assunzione della sostanza dopante, ma non sono lui e i suoi legali, evidentemente, riusciti nell'intento.Oltre alle sensazioni personali e al rimpianto di una carriera straordinaria per lunghissimi tratti, ma fallimentare negli ultimi anni, ciò che va definito ora è il percorso di Pogba con la Juventus. Il Polpo era stato sospeso con lo stipendio al minimo federale (circa 2000 euro netti al mese, oltre a non potersi allenare col resto dei compagni e avere contatti con altri tesserati) dopo la notizia arrivata l'11 settembre scorso - la positività riscontrata in occasione della gara del 20 agosto contro l'Udinese - e i prossimi passi sono chiari.. Quanto a Pogba, avrà ancora modo di ricorrere al Tas di Losanna per provare a dimostrare di non essere colpevole ed evitare di chiudere con questo epilogo e con i rimpianti la sua carriera.